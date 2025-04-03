Заместителя главврача из Ленобласти заподозрили в хищении 700 тысяч рублей

— С декабря 2024 года по февраль 2025 года фигурант, действуя совместно с неустановленными лицами, похитил 700 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Сумма была предназначена для одного из сотрудников медицинского учреждения, который заключил контракт о прохождении военной службы, — рассказали в ведомстве.