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Заместителя главврача из Ленобласти заподозрили в хищении 700 тысяч рублей

Подозреваемого из 47-го региона хотят отправить в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 апреля, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против заместителя главного врача «Кировской клинической межрайонной больницы». В ближайшее время его хотят отправить в СИЗО. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

— С декабря 2024 года по февраль 2025 года фигурант, действуя совместно с неустановленными лицами, похитил 700 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Сумма была предназначена для одного из сотрудников медицинского учреждения, который заключил контракт о прохождении военной службы, — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый распорядился полученными деньгами по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ущерб. Однако когда об афере стало известно, медика задержали. Это запустило серию обысков в больнице, администрации Красносельского района Петербурга, а также по местам его проживания.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о таможеннике, который предстанет перед судом за нелегально полученные 20 миллионов рублей.