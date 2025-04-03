35-летний волгоградец приговорён к реальному сроку заключения за размещение в интернете материалов, оправдывающих деятельность террористических групп. В УФСБ по региону сообщили, что мужчина публично одобрял действия радикального националистического объединения, признанного в РФ террористическим, комментируя их атаки на приграничные территории в 2023 году. Суд установил, что подсудимый сознательно распространял идеи, оправдывающие насилие, через популярный видеохостинг. Его деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ в ходе мониторинга интернет-пространства. За совершение преступления по статье о публичном оправдании терроризма суд назначил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также 2-летний запрет на администрирование онлайн-ресурсов после освобождения. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.