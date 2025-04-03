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Житель Ялты получил срок за работу против безопасности России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. 31-летний житель Ялты получил 5 лет колонии за сотрудничество с Минобороны Украины против безопасности России. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он передавал противнику данные о местах дислокации ВС РФ в Крыму и Севастополе.

Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, с июля 2023 по март 2024 года подсудимый с помощью мессенджеров вступил в сговор с представителями минобороны Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности против безопасности Российской Федерации.

«Получив задание, мужчина в конце 2023 года осуществил фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации Вооруженных Сил России в пригороде Ялты и военных кораблей Черноморского флота в городе Севастополь. Указанные материалы он направил куратору посредством чат-бота в социальной сети», — сказано в сообщении.

Действия злоумышленника пресекли сотрудниками ФСБ. По делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством суд приговорил фигуранта к 5 годам 25 суткам исправительной колонии общего режима.