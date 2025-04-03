Житель Ялты получил срок за работу против безопасности России

По данным надзорного ведомства, с июля 2023 по март 2024 года подсудимый с помощью мессенджеров вступил в сговор с представителями минобороны Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности против безопасности Российской Федерации.
«Получив задание, мужчина в конце 2023 года осуществил фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации Вооруженных Сил России в пригороде Ялты и военных кораблей Черноморского флота в городе Севастополь. Указанные материалы он направил куратору посредством чат-бота в социальной сети», — сказано в сообщении.
Действия злоумышленника пресекли сотрудниками ФСБ. По делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством суд приговорил фигуранта к 5 годам 25 суткам исправительной колонии общего режима.