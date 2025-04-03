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Двое подростков пропали из социально-реабилитационного центра на Кубани

В Павловском районе ищут пропавших 17-летнего Михаила Пронина и 16-летнюю Дарью Мацуцкую.

Источник: ОМВД

Двое подростков пропали из социально-реабилитационного центра на Кубани. Об этом сообщили в отделе МВД по Павловскому району.

В настоящее время ведутся поиски 17-летнего Михаила Пронина и 16-летней Дарьи Мацуцкой. Подростки находились в Павловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Вечером 2 апреля ребята самовольно вышли из учреждения и не вернулись. Где находятся Михаил и Дарья, до сих пор неизвестно.

«В случае получения оперативно-значимой информации о возможном местонахождении Пронина Михаила Михайловича и Мацуцкой Дарьи Дмитриевны просим незамедлительно сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Павловскому району по телефону 88619152568», — призвали в районном отделе МВД.