Двое подростков пропали из социально-реабилитационного центра на Кубани. Об этом сообщили в отделе МВД по Павловскому району.
В настоящее время ведутся поиски 17-летнего Михаила Пронина и 16-летней Дарьи Мацуцкой. Подростки находились в Павловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Вечером 2 апреля ребята самовольно вышли из учреждения и не вернулись. Где находятся Михаил и Дарья, до сих пор неизвестно.
«В случае получения оперативно-значимой информации о возможном местонахождении Пронина Михаила Михайловича и Мацуцкой Дарьи Дмитриевны просим незамедлительно сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Павловскому району по телефону 88619152568», — призвали в районном отделе МВД.