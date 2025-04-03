Роспотребнадзор готовит иск к поставщику питания в СУНЦ УрФУ

Роспотребнадзор по Свердловской области готовит коллективный иск к компании, которая поставляла еду в общежитие СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге. Из-за нарушений со стороны ООО «Общественное питание» у студентов диагностировали острую кишечную инфекцию. После проверки по факту отравления санитарные врачи нашли множество нарушений в столовой.
— В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает потребителям, пострадавшим от работы пищеблока, присоединиться к коллективному иску, — сообщает ведомство.
Присоединиться к иску пострадавшие студенты могут до 1 июня, предоставив необходимые документы. Для этого нужно, чтобы инициативу проявили минимум 20 человек.
Напомним, что за медицинской помощью после отравления в общежитии СУНЦ УрФУ обратился 31 человек, 28 из них были госпитализированы. В ведомстве сообщили, что возраст отравившихся учеников СУНЦ УрФУ от 16 до 18 лет.