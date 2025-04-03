В Башкирии мужчина после ссоры с женой повредил чужой автомобиль

В Башкирии 37-летний мужчина из города Октябрьского признал свою вину в порче чужого имущества. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в феврале текущего года на улице Социалистической.
Как следует из материалов дела, после семейного конфликта мужчина, проходя мимо припаркованной корейской легковушки, ударил ее несколько раз палкой, причинив ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину и частично компенсировал ущерб, выплатив потерпевшему 150 тысяч рублей. Уголовное дело передано в Октябрьский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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