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Пожарные съехались к воронежской школе № 11 из-за замыкания электропроводки

Пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

Днем четверга, 3 апреля, к школе № 11 на улице Комиссаржевской в Воронеже прибыли пожарные подразделения. Спасателям поступило сообщение о возможном возгорании в учебном заведении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателей, в подвале школы произошло короткое замыкание проводки из-за порыва водопроводных труб. Сотрудники МЧС дежурят на месте, возгорания нет.

В городской администрации сообщили, что после срабатывания пожарной сигнализации детей и педагогический состав вывели из здания. Пострадавших нет.

На данный момент устанавливаются причины порыва водопроводных труб, после чего примут решение об организации учебного процесса. Сегодня школьников освободили от уроков.