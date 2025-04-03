Пожарные съехались к воронежской школе № 11 из-за замыкания электропроводки

Днем четверга, 3 апреля, к школе № 11 на улице Комиссаржевской в Воронеже прибыли пожарные подразделения. Спасателям поступило сообщение о возможном возгорании в учебном заведении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.