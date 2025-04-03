В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей

Он добавил, что через некоторые время к пенсионеру пришел неизвестный молодой человек, который представился сотрудником полиции. Доверившись, пенсионер отдал ему все деньги, а взамен получил «лист декларации». Лишь после этого мужчина понял, что его обманули мошенники.