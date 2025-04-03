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В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пенсионер лишился почти 2 миллионов рублей, отдав их мошенникам, которые выдавали себя за полицейских в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 87-летний мужчина и рассказал, что 1 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и поинтересовался, есть ли у мужчины наличные денежные средства.

«По словам заявителя, он сообщил лжеполицейскому, что дома хранит 425 тысяч рублей и 17,7 тысячи долларов. В свою очередь мошенник убедил пенсионера, что эти деньги нужно передать сотруднику полиции, который скоро к нему приедет, чтобы их задекларировать», — рассказал собеседник.

Он добавил, что через некоторые время к пенсионеру пришел неизвестный молодой человек, который представился сотрудником полиции. Доверившись, пенсионер отдал ему все деньги, а взамен получил «лист декларации». Лишь после этого мужчина понял, что его обманули мошенники.

Правоохранители устанавливают личность лжеполицейского. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.