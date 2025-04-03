В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 87-летний мужчина и рассказал, что 1 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и поинтересовался, есть ли у мужчины наличные денежные средства.
«По словам заявителя, он сообщил лжеполицейскому, что дома хранит 425 тысяч рублей и 17,7 тысячи долларов. В свою очередь мошенник убедил пенсионера, что эти деньги нужно передать сотруднику полиции, который скоро к нему приедет, чтобы их задекларировать», — рассказал собеседник.
Он добавил, что через некоторые время к пенсионеру пришел неизвестный молодой человек, который представился сотрудником полиции. Доверившись, пенсионер отдал ему все деньги, а взамен получил «лист декларации». Лишь после этого мужчина понял, что его обманули мошенники.
Правоохранители устанавливают личность лжеполицейского. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.