В Омске школьник порезал одноклассника канцелярским ножом

Как стало известно Om1 Омск, сегодня, 3 апреля, в полицию поступило сообщение, что в одну из городских больниц доставили 16-летнего школьника с резаной раной головы. По предварительным данным, инцидент произошёл днём во время занятий в школе № 86.
Между двумя учениками 9 класса возник конфликт. В ходе ссоры один из подростков порезал лоб своему однокласснику канцелярским ножом. Оба несовершеннолетних ранее не состояли на учёте в органах внутренних дел.
В связи с происшествием в школе запланировано проведение профилактических мероприятий с участием инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН). Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и причины конфликта.