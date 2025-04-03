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В Омске школьник порезал одноклассника канцелярским ножом

Мальчика доставили в больницу.

Источник: Om1 Омск

Как стало известно Om1 Омск, сегодня, 3 апреля, в полицию поступило сообщение, что в одну из городских больниц доставили 16-летнего школьника с резаной раной головы. По предварительным данным, инцидент произошёл днём во время занятий в школе № 86.

Между двумя учениками 9 класса возник конфликт. В ходе ссоры один из подростков порезал лоб своему однокласснику канцелярским ножом. Оба несовершеннолетних ранее не состояли на учёте в органах внутренних дел.

В связи с происшествием в школе запланировано проведение профилактических мероприятий с участием инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН). Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и причины конфликта.