Дело главы Дегтярска о получении взяток передано в суд

«Взятки передавались за общее покровительство со стороны чиновника. В частности, представитель коммерческой организации передавал деньги за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов на строительство жилых домов, которые в дальнейшем использовались для переселения из аварийного жилья. В настоящее время оба лица, являвшихся взяткодателями, также привлекаются к уголовной ответственности», — отметили в СК.