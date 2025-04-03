В Кобрине 12-летний школьник уговорил мать на преступление

Так, еще осенью подросток с другом во время прогулки проник на территорию закрытого предприятия, проходящего процедуру ликвидации из-за банкротства. Товарищи вынесли два компьютера. А спустя несколько месяц школьник решил вернуться на место преступления, но уже с матерью.