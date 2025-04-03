Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кобрине 12-летний школьник уговорил мать на преступление

Мать и 12-летний школьник совершили преступление в Кобрине.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали с поличным мать и ее 12-летнего сына в Кобрине, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Так, еще осенью подросток с другом во время прогулки проник на территорию закрытого предприятия, проходящего процедуру ликвидации из-за банкротства. Товарищи вынесли два компьютера. А спустя несколько месяц школьник решил вернуться на место преступления, но уже с матерью.

С большими сумками и рюкзаками мать с сыном проникли на территорию предприятия через дыру в заборе и украли: электроинструменты, два факса, строительный крепеж и другое имущество на сумму свыше 600 белорусских рублей.

Уходя домой, еще рядом с предприятием мать и сын были задержаны правоохранителями.

Несовершеннолетний кобринчанин уговорил мать на преступление. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за кражу, также ее привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также ее могут привлечь к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.

Тем временем под Добрушем белорусская таможня задержала грузовик из РФ со спрятанной ртутью.

А в Минске четыре автомобиля попали в массовое ДТП на МКАД.