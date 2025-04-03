В Кобрине 12-летний школьник уговорил мать на преступление

Правоохранители задержали с поличным мать и ее 12-летнего сына в Кобрине, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, еще осенью подросток с другом во время прогулки проник на территорию закрытого предприятия, проходящего процедуру ликвидации из-за банкротства. Товарищи вынесли два компьютера. А спустя несколько месяц школьник решил вернуться на место преступления, но уже с матерью.
С большими сумками и рюкзаками мать с сыном проникли на территорию предприятия через дыру в заборе и украли: электроинструменты, два факса, строительный крепеж и другое имущество на сумму свыше 600 белорусских рублей.
Уходя домой, еще рядом с предприятием мать и сын были задержаны правоохранителями.
Несовершеннолетний кобринчанин уговорил мать на преступление. Фото: УВД Брестского облисполкома.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за кражу, также ее привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также ее могут привлечь к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.
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