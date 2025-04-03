В Уфе убивший бабушку и спрятавший ее тело в морозилку внук выслушал приговор

Пожилая слепая сельчанка была жестоко убита в июле 2023 года. Ее родной внук, будучи пьяным, жестоко избил женщину и спрятал ее тело в морозильную камеру. Более трех месяцев пенсионерка считалась без вести пропавшей, пока ее замерзший труп не был найден. В это время внук скрывался в Уфе.