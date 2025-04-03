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В Уфе убивший бабушку и спрятавший ее тело в морозилку внук выслушал приговор

В Уфе вынесен приговор мужчине за убийство своей беспомощной бабушки и спрятавшему ее тело в морозильную камеру.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе огласили приговор жителю Зианчуринского района Башкирии, которого обвиняли в убийстве своей 86-летней беспомощной бабушки. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Пожилая слепая сельчанка была жестоко убита в июле 2023 года. Ее родной внук, будучи пьяным, жестоко избил женщину и спрятал ее тело в морозильную камеру. Более трех месяцев пенсионерка считалась без вести пропавшей, пока ее замерзший труп не был найден. В это время внук скрывался в Уфе.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговор его к 15,1 годам колонии строгого режима, а также ограничил свободу на один год с лишением права управления транспортными средствами на срок три года 23 дня.

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