В Краснодаре задержан школьник, нарисовавший свастику в автобусе

Об инциденте, произошедшем в городском автобусе 20-го маршрута, стало известно несколько дней назад. Очевидцы рассказали в соцсетях, что двое подростков во время движения рисовали на запотевшем стекле свастику, снимая себя на видео на фоне запрещенного знака. На требования пассажиров прекратить безобразие они не реагировали.