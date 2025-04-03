В Краснодаре задержан школьник, нарисовавший свастику в автобусе

Сотрудники краснодарской полиции установили личность несовершеннолетнего нарушителя, подозреваемого в противоправном деянии — пропаганде запрещенной символики.
Об инциденте, произошедшем в городском автобусе 20-го маршрута, стало известно несколько дней назад. Очевидцы рассказали в соцсетях, что двое подростков во время движения рисовали на запотевшем стекле свастику, снимая себя на видео на фоне запрещенного знака. На требования пассажиров прекратить безобразие они не реагировали.
После задержания один из хулиганов, 14-летний школьник, каялся, заявляя, что якобы хотел изобразить древний славянский символ. Он пообещал больше не совершать необдуманных поступков.
Так как парень еще не достиг 16-летнего возраста, материалы о его проступке будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки на профилактический учет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.