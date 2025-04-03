В Самарской области эвакуировали 60 человек из-за пожара

— Подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Установлено, что происходит горение домашних вещей в 3 квартирах на 8−9 этажах. Через полчаса удалось локализовать возгорание. До прибытия специалистов из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 5 детей, — отметили в ведомстве.