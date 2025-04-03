В Самарской области эвакуировали 60 человек из-за пожара

В Новокуйбышевске днем в четверг, 3 апреля, сообщили о серьезном возгорании в многоквартирном доме. На улице Дзержинского, 35 огонь охватил 3 квартиры, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Установлено, что происходит горение домашних вещей в 3 квартирах на 8−9 этажах. Через полчаса удалось локализовать возгорание. До прибытия специалистов из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 5 детей, — отметили в ведомстве.
Для тушения пожара привлечены 31 человек и 11 единиц техники. На месте также работали сотрудники дорожно-патрульной службы, обеспечивая беспрепятственный проезд спецтранспорта.