В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка

По словам очевидцев, водитель Jetour двигался по Байзакова в северном направлении. Между улицами Карасай батыра и Богенбай батыра водитель допустил наезд на ребенка, неожиданно выбежавшего на дорогу.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).
Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:30 в Алмалинском районе. Водитель автомашины марки Jetour, следуя по улице Байзакова в северном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на восток в неустановленном месте.
Далее отмечено, что от удара пешехода отбросило на Hyundai, что следовал в противоположную сторону.
К огромному сожалению, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По факту ДТП, повлекшего смерть человека (ст. 345 ч. 3 УК РК), Управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело.