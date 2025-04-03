В Екатеринбурге возле детского сада обнаружили труп

В Екатеринбурге, 3 апреля, заметили труп в районе улиц Шарташская — Кузнечная. Тело лежало неподалеку от детского сада № 113. Об этом сообщает tg-канал «Злой Екатеринбург».
Как уточняется, на месте происшествия работали силовики и экстренные службы. Тело накрыли пакетом.
Как сообщили в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга, был совершен выезд по поступившей информации об обнаружении тела женщины. В ведомстве уточили, что обстоятельства случившегося устанавливаются.
В областном ГУ МВД сообщили, что умершей женщине был 51 год. Предварительно, силовики не усматривают признаков криминала.