Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге возле детского сада обнаружили труп

Возле детского сада на Шарташской скончалась женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге, 3 апреля, заметили труп в районе улиц Шарташская — Кузнечная. Тело лежало неподалеку от детского сада № 113. Об этом сообщает tg-канал «Злой Екатеринбург».

Как уточняется, на месте происшествия работали силовики и экстренные службы. Тело накрыли пакетом.

Как сообщили в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга, был совершен выезд по поступившей информации об обнаружении тела женщины. В ведомстве уточили, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

В областном ГУ МВД сообщили, что умершей женщине был 51 год. Предварительно, силовики не усматривают признаков криминала.