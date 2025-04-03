Пожар прервал спектакль в Омской филармонии

У входа в помещение был организован оперштаб. Сотрудники МЧС проверили организацию эвакуации сотрудниками филармонии, а также проверили работу автоматической пожарной сигнализации. Оповещение людей сработала штатно, взаимодействие персонала и сотрудников, а также условных гостей по эвакуации и помощи условно пострадавшим было организовано правильно.