Пожар прервал спектакль в Омской филармонии

Сегодня пожарная тревога прервала выступление симфонического оркестра в Омской филармонии. Музыканты были экстренно эвакуированы.
Такова легенда учений, которые провели сегодня сотрудники МЧС. Пожарным предстояло найти условных пострадавших, провести эвакуацию и ликвидировать открытое горение. Пожар на сцене эмитировали дымовые шашки.
Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.
У входа в помещение был организован оперштаб. Сотрудники МЧС проверили организацию эвакуации сотрудниками филармонии, а также проверили работу автоматической пожарной сигнализации. Оповещение людей сработала штатно, взаимодействие персонала и сотрудников, а также условных гостей по эвакуации и помощи условно пострадавшим было организовано правильно.
«По тактическому замыслу, очаг возгорания находился на сцене. Из-за короткого замыкания загорелись декорации. Произошло плотное задымление путей эвакуации в здании. Одновременно в помещениях могли находиться 1250 человек. Спасателям предстояло ликвидировать возгорание и одновременно искать возможных “пострадавших”: стало известно, три человека потерялись в дыму и темноте», — рассказал об учениях заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Ринат Ханафеев.
Всего в учении приняли участие 20 сотрудников МЧС России, также были задействованы 5 пожарных машин.