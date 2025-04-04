«Семья хорошая, не ожидали такого»: что известно об убийстве 5-летнего малыша матерью

«Я живу здесь с момента сдачи дома, знаю всех старожилов. И родители этой девушки жили здесь давно, я лично знакома с ними. Бабушку зовут Ольга — хорошая женщина. А дочь ее родила мальчика и сама же его убила. Дед воевал, не так давно вернулся со спецоперации после ранения, контузия у него была. Сейчас в церкви вроде работает звонарем. Вся семья православная, ходят в церковь», — рассказала другая соседка.