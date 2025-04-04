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Женщина на электросамокате попала под колеса трактора в Гомельском районе

4 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Женщина на электросамокате попала под колеса трактора в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 11.00. 56-летний водитель на тракторе с прицепом ехал на 14-м км автодороги «Подъезд к Гомелю от автодороги М10» в районе поселка Победа в направлении областного центра. «При повороте направо не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение со встречным электросамокатом под управлением 43-летней женщины», — пояснили в областной Госавтоинспекции.

С травмами женщину госпитализировали.

В областной ГАИ напомнили: перед выполнением любого маневра водитель обязан убедиться в том, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для дорожного движения. «Также важно знать, что не все электросамокаты являются средствами персональной мобильности. Если номинальная мощность электродвигателя такого средства передвижения превышает 250 Вт и развивает скорость движения свыше 25 км/ч, соответственно такой транспорт является мопедом и для его управления требуется иметь водительское удостоверение соответствующей категории», — указали в УВД.