Запчасти электромобиля раскидало по дороге после массового ДТП в Воронеже

«Dodge» под управлением 41-летнего мужчины двигался со стороны поворота на Подгорное в сторону Авторынка и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с электромобилем «Zeekr». От удара разлетевшиеся по проезжей части элементы кузова и подвески второго транспортного средства повредили «Chevrolet Aveo». Вернувшись на свою полосу, «Dodge» врезался в «BMW» и "Lada Priora.