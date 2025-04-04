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Запчасти электромобиля раскидало по дороге после массового ДТП в Воронеже

Пострадавших в результате аварии нет.

Источник: Полиция Воронежской области

Четыре автомобиля столкнулись сегодня утром, 4 апреля, на улице Антонова-Овсеенко, 35н в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Dodge» под управлением 41-летнего мужчины двигался со стороны поворота на Подгорное в сторону Авторынка и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с электромобилем «Zeekr». От удара разлетевшиеся по проезжей части элементы кузова и подвески второго транспортного средства повредили «Chevrolet Aveo». Вернувшись на свою полосу, «Dodge» врезался в «BMW» и "Lada Priora.

Пострадавших в результате ДТП нет. Все транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейскими организована проверка, а также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.