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Представитель стройорганизации задержан в Минске за взятку в 51 тысячу рублей

Представителя коммерческой стройорганизации задержали в Минске за взятку в 51 тысячу.

Источник: Комсомольская правда

Под стражу в Минске заключены двое иностранных граждан, которым инкриминированы получение взятки и пособничество в получении взятки соответственно, сообщает prokuratura.gov.by.

Как рассказали в прокуратуре города Минска, подозреваемый, являясь должностным лицом коммерческой организации, занимающейся строительством, при пособничестве другого подозреваемого, в феврале-марте 2025 года принял в несколько этапов от руководителя другой коммерческой организации денежные средства в общей сумме 51 тысяча рублей.

Выяснилось, что деньги передавались за благоприятное решение вопроса о выборе коммерческой организации в качестве подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ и заключение договора на выполнение указанных работ.

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