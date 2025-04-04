Представитель стройорганизации задержан в Минске за взятку в 51 тысячу рублей

Как рассказали в прокуратуре города Минска, подозреваемый, являясь должностным лицом коммерческой организации, занимающейся строительством, при пособничестве другого подозреваемого, в феврале-марте 2025 года принял в несколько этапов от руководителя другой коммерческой организации денежные средства в общей сумме 51 тысяча рублей.