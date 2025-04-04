СК: три жителя Минска обвинены в измене государству

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что троим жителям Минска предъявлено обвинение за измену государству, и рассказали подробности расследования.
Сообщается, что Следственным управлением УСК по городу Минску окончено предварительное расследование по уголовному делу об измене государству в отношении ряда лиц. Они во вред национальной безопасности передавали фондам и некоммерческим организациям, действовавшим под патронажем спецслужб иностранных государств, материалы о состоянии дел в различных сферах жизни Беларуси.
Выяснилось, что 42-летний житель столицы за материальное вознаграждение подготовил для одной из таких организаций, в том числе для размещения в сети Интернет, исследование, содержащее заведомо ложные сведения о проводимой в стране политике в области здравоохранения в части принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Этот социологический анализ якобы составлялся возглавляемой им компанией, не имевшей аккредитацию.
Указывается, что обвиняемый фактически не проводил аналитическую работу в области интересующей темы. На основании отдельных сведений, размещенных в открытых источниках, он подготовил ангажированные и отвечающие запросам «заказчика» результаты, для последующего их использования во вред национальной безопасности и интересам государства.
Подобным образом действовали и две минчанки 37 и 43 лет. Они за вознаграждение проводили социсследование, касающееся якобы наличия предпочтений среди граждан в развитии страны посредством интеграции со странами Европейского союза.
В СК сообщили, что организация, от имени которой предоставляли данные обвиняемые, не аккредитована на проведение подобных соцопросов.
Кроме того, обвиняемые использовали для проведения исследований фокус-группы из числа лиц, имеющих, как правило, заведомо негативное отношение к существующей в государстве политической системе и конституционному строю.
«Данные материалы в последующем размещались в сети Интернет и использовались недружественными странами для причинения вреда Республике Беларусь», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что, «преследуя цель снижения финансовой нагрузки и получения необоснованных преимуществ в виде неполной уплаты обязательных страховых взносов, вышеуказанный фигурант разработал и внедрил преступную схему подмены трудовых отношений».
Установлено, что ущерб, причиненный государству в общей сумме составил более 186 тысяч белорусских рублей. На данный момент он возмещен в полном размере.
Сообщается, что действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 356 (измена государству) и ч. 2 ст. 243−3 (уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размер) УК Беларуси. Их заключили под стражу.
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