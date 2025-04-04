СК: три жителя Минска обвинены в измене государству

Выяснилось, что 42-летний житель столицы за материальное вознаграждение подготовил для одной из таких организаций, в том числе для размещения в сети Интернет, исследование, содержащее заведомо ложные сведения о проводимой в стране политике в области здравоохранения в части принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.