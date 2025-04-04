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Женщина-водитель сбила пешехода, а компенсацию в 25 тысяч должен платить ее муж

В Светлогорском районе женщина-водитель сбила пешехода, а компенсацию должен ее муж.

Источник: Комсомольская правда

Нешуточную историю о ДТП в Светлогорском районе рассказали в Гомельском областном суде, пишет БелТА.

1 апреля 2024 года на обозначенном пешеходном переходе жителя Светлогорского района сбила легковушка под управлением женщины-водителя. Сообщается, что в ДТП пешеход получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Там он лечился с 1 апреля по 13 мая, также ему была проведена операция. Еще потерпевший лечился в больнице с 20 мая по 6 июня, а также в условиях стационара.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Но женщину освободили от уголовной ответственности в соответствии с положениями закона «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

В суде сообщили, что истец просил суд о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Гражданский иск был составлен в отношении мужа виновницы ДТП, так как он является собственником транспортного средства.

Решением суда Светлогорского района постановлено взыскать с ответчика в пользу истца 25 тысяч рублей морального вреда, также разрешен вопрос о судебных расходах.

Ранее мы писали, что «Белтехосмотр» сказал, что камеры «Белтелекома» на АЗС, парковках и во дворах будут проверять ТО.

Прочитайте, что могилевчанин сделал дорогие подарки сыну, а налоговая и прокуратура не одобрили.

А в Поставах муж с женой могут сесть в тюрьму на семь лет из-за ложных сведений.

Кроме того, СК сообщил, что мать села за руль авто выпившего сына и устроила смертельное ДТП под Оршей: «Две девушки-подростка погибли по дороге с поминок».