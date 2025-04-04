Женщина-водитель сбила пешехода, а компенсацию в 25 тысяч должен платить ее муж

Нешуточную историю о ДТП в Светлогорском районе рассказали в Гомельском областном суде, пишет БелТА.
1 апреля 2024 года на обозначенном пешеходном переходе жителя Светлогорского района сбила легковушка под управлением женщины-водителя. Сообщается, что в ДТП пешеход получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Там он лечился с 1 апреля по 13 мая, также ему была проведена операция. Еще потерпевший лечился в больнице с 20 мая по 6 июня, а также в условиях стационара.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Но женщину освободили от уголовной ответственности в соответствии с положениями закона «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
В суде сообщили, что истец просил суд о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Гражданский иск был составлен в отношении мужа виновницы ДТП, так как он является собственником транспортного средства.
Решением суда Светлогорского района постановлено взыскать с ответчика в пользу истца 25 тысяч рублей морального вреда, также разрешен вопрос о судебных расходах.
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