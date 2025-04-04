Женщина-водитель сбила пешехода, а компенсацию в 25 тысяч должен платить ее муж

1 апреля 2024 года на обозначенном пешеходном переходе жителя Светлогорского района сбила легковушка под управлением женщины-водителя. Сообщается, что в ДТП пешеход получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Там он лечился с 1 апреля по 13 мая, также ему была проведена операция. Еще потерпевший лечился в больнице с 20 мая по 6 июня, а также в условиях стационара.