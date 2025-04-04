Сразу семь автомобилей столкнулись в Гомеле в массовом ДТП

Вечером 4 апреля в Гомеле на улице Хатаевича произошло ДТП, в котором повреждения получили семь автомобилей, сообщает телеграм-канал «Сожский форпост».
ДТП случилось около 17.30. Автомобиль «Рено», чтобы не столкнуться с впереди остановившимся транспортным средством, выехал на соседнюю полосу движения, где совершил касательное столкновение с попутным «Фольксваген».
«В этот момент движущийся позади автомобиль “Мазда” прибегнул к экстренному торможению, в результате чего на него был совершен наезд автомобилем “Фольксваген”, — говорится в сообщении.
Затем, из-за несоблюдения дистанции, произошло столкновение позади двигавшихся автомобилей «Рено», «Пежо» и «Ниссан».
Сообщается, что никто из участников ДТП не пострадал.
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