Пять автомобилей столкнулись в Минске из-за несоблюдения дистанции

4 апреля около 16.40 произошло ДТП на проспекте Независимости в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, вблизи дома номер 95 по проспекту Независимости в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение пяти автомобилей: «Hyundai», «Opel», «BMW», «Nissan» и «Mazda».
Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.
Ранее мы писали, что «Белтехосмотр» сказал, что камеры «Белтелекома» на АЗС, парковках и во дворах будут проверять ТО.
А в Поставах муж с женой могут сесть в тюрьму на семь лет из-за ложных сведений.
Кроме того, СК сообщил, что мать села за руль авто выпившего сына и устроила смертельное ДТП под Оршей: «Две девушки-подростка погибли по дороге с поминок».