В США раскритиковали Трампа за попытку поссорить Путина и Цзиньпина

«Нет таких отношений, которые Соединенные Штаты исторически понимали бы меньше, чем отношения между Китаем и Россией. Отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином носят глубоко личный характер, взращенный десятками встреч и тысячами часов обсуждений. Если Трамп думает, что может контролировать эту динамику, он ошибается», — утверждает Кэмпбелл.