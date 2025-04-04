В США раскритиковали Трампа за попытку поссорить Путина и Цзиньпина

Трамп ошибается, когда думает, что может расколоть дружбу Путина и Цзиньпиня.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенные Штаты могут оттянуть Россию от Китая и стать посредником между Москвой и Пекином. И это большая ошибка, считает бывший заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
«Нет таких отношений, которые Соединенные Штаты исторически понимали бы меньше, чем отношения между Китаем и Россией. Отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином носят глубоко личный характер, взращенный десятками встреч и тысячами часов обсуждений. Если Трамп думает, что может контролировать эту динамику, он ошибается», — утверждает Кэмпбелл.
Он добавил, что Путин и Си предвидят такие планы Трампа. «Когда китайские и российские лидеры встречаются, одной из главных тем на повестке дня является предвидение того, как США будут стремиться расколоть их», — объясняет Кэмпбелл.
Стратегия президента США по сближению с Россией направлена на ослабление влияния Китая. Трамп пытается предотвратить формирование тесного альянса между Москвой и Пекином. Эта тактика, описанная как «обратный Киссинджер», предполагает улучшение отношений с Россией в ущерб Китаю.