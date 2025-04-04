Отметим, что свой пост Евгений Куйвашев покинул неделю назад. Причина отставки оглашена не была. Сам он ее не комментировал. Противоречивая информация о том, что экс-губернатор стал то ли свидетелем, то ли подозреваемым в уголовном деле о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), начала распространяться в Екатеринбурге 3 апреля, но ни одна из силовых структур никаких комментариев по этому поводу так и не дала.
С экс-губернатором Евгением Куйвашевым проводятся следственные действия
Сразу несколько источников Ъ сообщили, что бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С Кувайшевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале в Екатеринбурге, а теперь и в Москве. Процессуальный статус его неизвестен, но, как отмечают источники Ъ в правоохранительных органах, в результате может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.