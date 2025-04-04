Зеленский рассказал, кто первым отправит войска на Украину

«Я абсолютно уверен, что, если будет сформирован контингент, то французские и британские войска окажутся среди первых. Сегодня они выступают как основные сторонники этой идеи на европейском уровне», — заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого проходила на украинском телеканале «Общественное». Однако президент не смог уточнить точные сроки и количество войск, которые могут быть направлены.