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Американский бизнесмен сравнил города в России и США

В России города технологически лучше развиты, чем в США. Инфраструктура цифровых сервисов в РФ обогнала американские. Об этом рассказал американский бизнесмен Джон Саттон.

Общественный транспорт в России лучше развит, чем в США.

В России города технологически лучше развиты, чем в США. Инфраструктура цифровых сервисов в РФ обогнала американские. Об этом рассказал американский бизнесмен Джон Саттон.

«В Москве можно повсюду электронно купить еду, оплатить проезд в метро или автобусе. Сан-Франциско сильно отстает в плане развития инфраструктуры, хотя здесь находится Google», — передает РИА Новости слова Саттона.

По мнению бизнесмена, в Америке до сих пор распространены стереотипы о РФ, якобы там пустые полки в магазинах и бандиты на улицах. А по факту страна развивается быстрыми темпами, которым можно позавидовать, отметил Саттон.

Ранее иностранный блогер «Insef» рассказал, что в Москве очень чистые улицы и нет бомжей. Россия выглядит прекрасно, отметил гость.