В Ленинградской области сгорел дом олимпийского призера Бачурина

В Сиверском посёлке в Ленинградской области сгорел дом 91-летнего олимпийского призёра по гребле Юрия Бачурова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
В результате пожара никто не пострадал, однако более 30 квадратных метров жилого пространства полностью выгорели. Губернатор области Александр Дрозденко уже взял ситуацию под контроль и обещал оказать необходимую помощь.
Бачуров на свои средства создал спортивную площадку в посёлке, где активно занимался спортом с местными детьми. Он также внес значительный вклад в развитие байдарочного клуба. В результате пожара Бачуров потерял важные документы и личные вещи, что стало для него большим ударом.
Ранее пепел и уголь, упавшие с сигареты жительницы Пермского края, стали причиной пожара, в котором погибли её три малолетних ребёнка. Собранные материалы уголовного дела по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» направлено для рассмотрения в суд.