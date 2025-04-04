В Ленинградской области сгорел дом олимпийского призера Бачурина

Бачуров на свои средства создал спортивную площадку в посёлке, где активно занимался спортом с местными детьми. Он также внес значительный вклад в развитие байдарочного клуба. В результате пожара Бачуров потерял важные документы и личные вещи, что стало для него большим ударом.