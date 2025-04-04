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Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Гвинеи

У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.

Источник: Комсомольская правда

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья острова Новая Британия, входящего в состав Папуа — Новой Гвинеи. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 185 км к северо-востоку от города Кимбе (население — 18,8 тыс. человек), а гипоцентр — на глубине 49 км.

На данный момент сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным ООН, погибли более 3 тыс. человек, еще около 17 млн пострадали. Толчки были настолько сильные, что ощущались на территории Таиланда и Китая. Позднее МЧС РФ отправило в Мьянму два авиалайнера со спасателями для разбора завалов.

Позднее замдиректора Института физики земли РАН по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Рубен Татевосян в беседе с KP.RU объяснил, что сильные землетрясения в районе Юго-Восточной Азии связаны со столкновением тектонических плит —индостанской и евразийской.