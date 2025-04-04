Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Гвинеи

Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным ООН, погибли более 3 тыс. человек, еще около 17 млн пострадали. Толчки были настолько сильные, что ощущались на территории Таиланда и Китая. Позднее МЧС РФ отправило в Мьянму два авиалайнера со спасателями для разбора завалов.