Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Гвинеи

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья острова Новая Британия, входящего в состав Папуа — Новой Гвинеи. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 185 км к северо-востоку от города Кимбе (население — 18,8 тыс. человек), а гипоцентр — на глубине 49 км.
На данный момент сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
Позднее замдиректора Института физики земли РАН по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Рубен Татевосян в беседе с KP.RU объяснил, что сильные землетрясения в районе Юго-Восточной Азии связаны со столкновением тектонических плит —индостанской и евразийской.