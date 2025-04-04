4 апреля Ura.ru Происшествия

France Bleu: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки

Власти Франции активировали Белый план систему экстренных мер в здравоохранении на заморской территории Реюньон в Индийском океане из-за стремительного распространения вируса чикунгунья. По данным телеканала Reunion 1, только за последнюю неделю марта на острове зарегистрировано 6 тысяч новых случаев, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч.