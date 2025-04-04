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France Bleu: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки

Власти Франции активировали Белый план систему экстренных мер в здравоохранении на заморской территории Реюньон в Индийском океане из-за стремительного распространения вируса чикунгунья. По данным телеканала Reunion 1, только за последнюю неделю марта на острове зарегистрировано 6 тысяч новых случаев, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч.

Во Франции принимаются меры из-за эпидемии чикунгуньи.

Власти Франции активировали «Белый план» — систему экстренных мер в здравоохранении — на заморской территории Реюньон в Индийском океане из-за стремительного распространения вируса чикунгунья. По данным телеканала Reunion 1, только за последнюю неделю марта на острове зарегистрировано 6 тысяч новых случаев, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч.

«Белый план» — экстренный режим позволяет больницам перепрограммировать плановые операции и отзывать медицинский персонал из отпусков. Решение принято на фоне резкого роста нагрузки на отделения неотложной помощи в ключевых городах Сен-Дени и Сен-Пьер", — сообщает СМИ со ссылкой на заявление больницы острова.

В местных клиниках отмечают нехватку коек, несмотря на развертывание дополнительных мест, и критическую перегрузку медперсонала. Параллельно на острове началась вакцинация — уже доставлено 40 тысяч доз препарата.

Эпидемия также распространяется на соседний остров Майотта, где подтверждены первые 12 случаев. В 2005—2006 годах вспышка чикунгуньи на Реюньоне поразила 260 тысяч человек (свыше трети населения острова) и унесла жизни более 200 человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что Великобританию захлестнула эпидемия чесотки. Количество зараженных в последние месяцы резко возросло и достигло примерно 200 тысяч человек, писало британское издание Daily Mail.