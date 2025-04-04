В центре Москвы закрыли столовую из-за отравления посетителей

«Проверка заведения общественного питания выявила серьезные нарушения санитарного законодательства и технических регламентов. Это послужило основанием для составления протокола о временном запрете деятельности ООО “Моседа”, к которому относится столовая. Дело было передано в Мещанский районный суд, который вынес решение о временной приостановке работы заведения на указанный срок», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале.