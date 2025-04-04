В центре Москвы закрыли столовую из-за отравления посетителей

Роспотребнадзор закрыл популярную столовую на 90 дней.
Роспотребнадзор сообщает о приостановке работы столовой № 1, расположенной на улице Рождественка в Москве, на срок 90 суток. Причиной этого решения стали два зафиксированных случая острого гастроэнтерита среди посетителей и выявленные нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проверка заведения общественного питания выявила серьезные нарушения санитарного законодательства и технических регламентов. Это послужило основанием для составления протокола о временном запрете деятельности ООО “Моседа”, к которому относится столовая. Дело было передано в Мещанский районный суд, который вынес решение о временной приостановке работы заведения на указанный срок», — пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале.
Ранее в Пермском крае кафе «Звездное» было закрыто на 40 дней за грубые нарушения санитарных норм, включая неправильное обращение с продуктами и несоответствие посуды и инвентаря установленным требованиям. Это также рассматривалось как угроза здоровью посетителей.