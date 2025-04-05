Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок потерялся в лесу в Витебской области: его спасли работники МЧС

В Витебской области произошло происшествие с пропавшим ребенком: спасательные службы успешно его нашли.

Источник: ОНТ

В Витебской области пропал несовершеннолетний: спасательные службы успешно его нашли. Об этом сообщили в МЧС.

Вечером 4 апреля в диспетчерскую МЧС поступил тревожный звонок от обеспокоенной матери, сообщившей, что ее 12-летний сын заблудился неподалеку от деревни Липовцы.

Команда спасателей немедленно направилась в обозначенную зону поиска. Им потребовалось меньше часа, чтобы отыскать мальчика: он не пострадал и не нуждался в медицинском вмешательстве. Также был найден его пропавший велосипед.

«Выяснилось, что мама с сыном приехали на дачу. Мальчик поехал на велосипеде на ближайший водоем на рыбалку. Около 19−30 женщина начала беспокоиться и позвонила сыну, который сообщил, что потерял велосипед и заблудился. Женщина попыталась найти его самостоятельно, но ребенок не слышал сигнала машины и не знал куда идти. Тогда мама и обратилась за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.