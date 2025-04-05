Ребенок потерялся в лесу в Витебской области: его спасли работники МЧС

«Выяснилось, что мама с сыном приехали на дачу. Мальчик поехал на велосипеде на ближайший водоем на рыбалку. Около 19−30 женщина начала беспокоиться и позвонила сыну, который сообщил, что потерял велосипед и заблудился. Женщина попыталась найти его самостоятельно, но ребенок не слышал сигнала машины и не знал куда идти. Тогда мама и обратилась за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.