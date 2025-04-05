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Хинштейн: девушка получила ранения после атаки украинского БПЛА на Мокрушино

Раненную в результате атаки БПЛА девушку переведут в Курскую областную больницу.
Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики вновь избрали целью для атаки Курскую область. В результате налетов БПЛА пострадала местная жительница. Она передвигалась на автомобиле по населенному пункту Мокрушино, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его сведениям, ранения получила девушка 2003 года рождения. Сейчас она находится в городской больнице Белгорода. Вскоре пострадавшую переведут в Курскую областную больницу.

Александр Хинштейн предупредил жителей региона о постоянной воздушной опасности. Он посоветовал воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты Курской области.

Утром 3 апреля врио губернатора региона сообщил о пробитии беспилотником ВСУ части стены завода в Железногорске. По словам Александра Хинштейна, жертв нет.

Воевать на Украине скоро будет вся Европа.