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Telegraph: Макрон станет главным переговорщиком по миру между РФ и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон станет ключевой фигурой в европейских переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Telegraph.

Макрон может стать главным переговорщиком.

Президент Франции Эммануэль Макрон станет ключевой фигурой в европейских переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Telegraph.

«Эммануэль Макрон намерен стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным по вопросу мира на Украине. Некоторые члены “коалиции желающих” настаивают на том, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с Россией», — говорится в материале.

Макрон ранее заявлял о своей готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, подчеркивая, что переговоры должны проходить при наступлении подходящих условий. Он также выразил мнение, что любое перемирие не должно приводить к капитуляции Киева.