Стали известны подробности удара ВС РФ по ресторану с командирами ВСУ в Кривом Роге

Украинские пропагандисты обвинили РФ в ударе по военным.
ВС РФ нанесли удар по ресторану в Кривом Роге, в котором совещались иностранные военнослужащие ВСУ. По предварительным данным, удар был нанесен «Искандером-М». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка. По его данным, из-под завалов уже извлечены тела более чем 40 военнослужащих.
«А в самом ресторане проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников. И на данный момент из-под завалов уже извлечены тела более чем 40 военнослужащих, а сами рядом припаркованные машины были ударом уничтожены», — пишет telegram-канал «Мир сегодня с Юрий Подоляка». Он уточнил, что во время удара вокруг заведения было около 15-ти машин высокой проходимости с охраной.
По данным военкора, украинские пропагандисты начали распространять неверную информацию о том, что ракета была укомплектована кассетной боевой частью. «Между тем, видео, которое приводится очевидцами не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», — добавил Подоляка. Он допустил, что удар был нанесен «Искандером-М».
По данным Минобороны, в результате атаки на ресторан в Кривом Роге, где проходило совещание командиров подразделений и западных инструкторов, погибло до 85 военнослужащих. По информации министерства, для нанесения удара по месту совещания использовалась ракета с фугасным боезапасом, передает RT.