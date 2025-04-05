Стали известны подробности удара ВС РФ по ресторану с командирами ВСУ в Кривом Роге

«А в самом ресторане проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников. И на данный момент из-под завалов уже извлечены тела более чем 40 военнослужащих, а сами рядом припаркованные машины были ударом уничтожены», — пишет telegram-канал «Мир сегодня с Юрий Подоляка». Он уточнил, что во время удара вокруг заведения было около 15-ти машин высокой проходимости с охраной.