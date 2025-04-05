СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут следственные действия, утверждает газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько анонимных источников, официальных подтверждений пока нет.
«Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале — в Екатеринбурге, а теперь и в Москве», — пишет газета.
Издание также отмечает, что процессуальный статус Куйвашева неизвестен, но добавляет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что в итоге может быть принято решение об избрании меры пресечения.
В конце марта президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора Дениса Паслера. Куйвашев руководил регионом с мая 2012 года.