Украина пытается сорвать мирные переговоры фейковыми новостями

«Удар нанесен баллистической ракетой “Искандер” по ресторану “Магеллан”. Об этом первыми заявили сами украинские СМИ. Однако, в реальности сам ресторан не только не разрушен, а даже не тронут. Детская площадка рядом с ним также не пострадала», — пишет «Война с фейками».