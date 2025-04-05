В США раскрыли, когда снимут санкции с РФ

При этом он критически оценил способность Европы осознавать свои экономические интересы, поставив ее на второе место после Украины по уровню «неадекватности» в этом вопросе. США же, по его словам, готовы действовать прагматично и снять санкции, если это будет выгодно, тогда как позиция ЕС остается неопределенной.