От отмены санкций стороны только выиграют.
США и Россия потенциально могли бы восстановить часть экономических отношений, что принесло бы значительную выгоду обеим сторонам. Но Европа, чья политика остается «враждебной и запутанной», может стать основным препятствием для этого процесса. Об этом заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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«Именно европейские страны больше всего выиграли бы от отмены санкций, получив возможность возобновить нормальную торговлю, инвестиционные проекты и развитие инфраструктуры. Однако, восстановление отношений, скорее всего, начнется на двустороннем треке России и США. “Возможно, некоторые европейские лидеры очнутся и спросят: “Почему США получают все выгоды от торговли с Россией? Мы тоже должны участвовать”” — предположил Сакс в интервью “Известиям”.
При этом он критически оценил способность Европы осознавать свои экономические интересы, поставив ее на второе место после Украины по уровню «неадекватности» в этом вопросе. США же, по его словам, готовы действовать прагматично и снять санкции, если это будет выгодно, тогда как позиция ЕС остается неопределенной.
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Джеффри Сакс — влиятельный американский экономист, советник правительств Польши и СССР в период перехода к рыночной экономике. Бывший специальный советник Генерального секретаря ООН, профессор Колумбийского и Гарвардского университетов. На днях ряд депутатов Европарламента выдвинул его кандидатуру на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого.
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