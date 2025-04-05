В США считают, что Украина не стремится заключить мир.
Украина крайне нуждается в мире, однако ее действующее политическое руководство не стремится к переговорам, что может привести к поражению. Такая стратегия вызывает опасения по поводу дальнейших последствий для государства. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Украина больше всего нуждается в мире, потому что, если его не будет, она будет побеждена и уничтожена. Но она меньше всех ведет переговоры. Ее политики отказываются говорить что-либо реалистичное в данный момент», — цитируют слова Сакса «Известия».
Он также предположил, что признание текущей ситуации украинскими лидерами могло бы означать конец их карьеры. Отсюда проистекает нежелание Киева идти на диалог, считает профессор.
Кроме того, Сакс прокомментировал роль европейских государств в конфликте. Он указал на циничное отношение многих иностранных лидеров к продолжению конфликта и на сокращение поддержки Украины со стороны США, выразив надежду на достижение мирного соглашения, которое может основой для коллективной безопасности в Европе.
Как сообщало URA.RU ранее, европейские страны пытаются сорвать мирные переговоры по украинскому конфликту. Они работают регулярно, чтобы саботировать диалог. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.