Эпидемия чикунгуньи вынудила Францию ввести экстренный план: симптомы, чем опасно заболевание

Власти ввели особый план из-за эпидемии.
На заморской территории Франции острове Реюньон в Индийском океане свирепствует лихорадка чикунгуньи. Число заболевших достигло 20 тысяч человек. Власти уже ввели экстренный «Белый план», чтобы остановить эпидемию. Чем опасна лихорадка, симптомы — в материале URA.RU.
Францию накрыла эпидемия чикунгуньи.
Идет вакцинация населенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
На острове Реюньон в больницах отмечается нехватка коек, несмотря на развертывание дополнительных мест. Медики работают на пределе возможностей, — передает телеканал Reunion 1. Врачи проводят вакцинацию населения, доставлено 40 тысяч доз препарата, пишет RT.
Эпидемия распространяется на соседний остров Майотта, где подтверждены первые 12 случаев. «Белый план» позволяет больницам перепрограммировать операции и отзывать медперсонал из отпусков. Решение принято на фоне резкого роста нагрузки на отделения неотложной помощи в ключевых городах Сен-Дени и Сен-Пьер, сообщает France Bleu.
Симптомы лихорадки чикунгунья.
У заболевших поднимается температураФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, передающаяся при укусе комаров, принадлежащих к роду кусаки. Инкубационный период болезни составляет 4−8 дней.
Затем может резко подняться температура до 39 градусов, появляется озноб, слабость, потеря аппетита и мышечные боли. Возникает утомляемость, снижение работоспособности, головная боль и сыпь на теле, отмечается в медицинском справочнике. Пациенты жалуются на боли в животе, срывы стула, тошноту иногда — рвоту. У заболевшего воспаляются суставы. Врачи при лечении используют жаропонижающие, обезболивающие препараты, а также антигистаминные средства.
Чем опасна лихорадка.
В тяжелых случаях у заболевших лихорадкой возможно появление кровотечений из желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, кровоизлияний в сетчатку глаза и головной мозг, указано в медицинском справочнике. Даже после выздоровления у людей может длительно сохраняться плохая подвижность суставов. При неосложненном течении болезнь длится около двух недель, при этом суставные боли самостоятельно проходят в 80% случаев. У части пациентов они могут сохраняться более полугода после перенесенной инфекции. В 2005—2006 годах вспышка чикунгуньи на Реюньоне поразила 260 тысяч человек (свыше трети населения острова) и унесла жизни более 200 человек.