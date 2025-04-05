Эпидемия чикунгуньи вынудила Францию ввести экстренный план: симптомы, чем опасно заболевание

В тяжелых случаях у заболевших лихорадкой возможно появление кровотечений из желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, кровоизлияний в сетчатку глаза и головной мозг, указано в медицинском справочнике. Даже после выздоровления у людей может длительно сохраняться плохая подвижность суставов. При неосложненном течении болезнь длится около двух недель, при этом суставные боли самостоятельно проходят в 80% случаев. У части пациентов они могут сохраняться более полугода после перенесенной инфекции. В 2005—2006 годах вспышка чикунгуньи на Реюньоне поразила 260 тысяч человек (свыше трети населения острова) и унесла жизни более 200 человек.