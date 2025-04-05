Мужчина надругался над новорожденной дочерью и убил ее: изверг заявил, что «захотел дать повод поплакать»

В ЮАР мужчину приговорили к двум пожизненным срокам за изнасилование и жестокое убийство собственной новорожденной дочери. Об этом пишет Mirror.
Как отмечает издание, настоящим монстром оказался 37-летний Уго Феррейра из Южной Африки. Однажды супруга вышла в магазин за подгузниками, оставив наедине с новорожденной дочерью. Девочке была всего неделя. При этом ребенок не переставал плакать, поскольку хотела есть. В свою очередь, мать девочки пообещала вернуться через пять минут.
Однако ее не было дольше. Тогда горе-отец не выдержал и набросился на дочь. Сначала он надругался над ребенком, а затем нанес серьезные травмы.
«Я сильно схватил ребенка за шею и несколько раз ударил ее по ягодицам, а также прижал ее голову к поверхности, на которой я работал», — признался Феррейра на суде.
Он также признался, что в тот момент находился под действием запрещенных веществ. Тем не менее, осознавал содеянное. Поэтому держал ребенка подальше от матери. Потом ребенок был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
Как следствие, горе-папаша понес наказание. Он был приговорен к двум пожизненным срокам без права на смягчение наказания. Вероятно, отбывать наказание он будет в одиночной камере. В первую очередь потому, что содержание с другими заключенными может быть опасно для его жизни.
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