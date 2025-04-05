Мужчина надругался над новорожденной дочерью и убил ее: изверг заявил, что «захотел дать повод поплакать»

Как следствие, горе-папаша понес наказание. Он был приговорен к двум пожизненным срокам без права на смягчение наказания. Вероятно, отбывать наказание он будет в одиночной камере. В первую очередь потому, что содержание с другими заключенными может быть опасно для его жизни.