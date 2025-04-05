«Говорил всем, что она ушла из семьи»: муж два года хранил убитую жену в холодильнике

В октябре 2014 года Элизабет пропала без вести, и её родственники обратились в полицию. Спустя несколько недель ее тело было найдено в заливе Сан-Диего. Расследование дела шло очень долго. Только через 4 года полиция смогла разузнать, что в день обнаружения тела женщины, Мэттью переезжал с новой девушкой в другой город. При обыске в доме Салливанов нашли кровь Элизабет и нож с ее ДНК. В 2018 году Мэттью арестовали и предъявили обвинение в убийстве первой степени.