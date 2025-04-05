«Говорил всем, что она ушла из семьи»: муж два года хранил убитую жену в холодильнике

В Сан-Диего мужчина жестоко расправился со своей женой и два года хранил ее тело в холодильнике, сообщает издание Daily Mirror.
Элизабет и Мэттью Салливаны поженились в 2010 году, но к 2012 году Элизабет планировала развод из-за физического насилия со стороны мужа.
В октябре 2014 года Элизабет пропала без вести, и её родственники обратились в полицию. Спустя несколько недель ее тело было найдено в заливе Сан-Диего. Расследование дела шло очень долго. Только через 4 года полиция смогла разузнать, что в день обнаружения тела женщины, Мэттью переезжал с новой девушкой в другой город. При обыске в доме Салливанов нашли кровь Элизабет и нож с ее ДНК. В 2018 году Мэттью арестовали и предъявили обвинение в убийстве первой степени.
Судебный процесс начался в 2020 году. Обвинение описало их отношения как бурный роман, утверждая, что Мэттью убил Элизабет, когда она собиралась уйти. Присяжным представили нож, которым было нанесено как минимум пять ударов. Защита мужчины пыталась доказать, что девушка была не в себе. Однако экспертиза показала, что помимо ножевых ранений, на тебе были переломы и гематомы.
В итоге выяснилось, что Мэттью жестко расправился со своей женой, долго хранил ее тело в холодильнике, а затем пытался спрятать труп в заливе.
Присяжные признали мужчину виновным в убийстве второй степени. В марте 2021 года судья отметил жестокость преступления и отсутствие раскаяния, приговорив его к 16 годам лишения свободы.
Ранее «КП-Уфа» писали, что в Уфе внук убил свою бабушку и спрятал ее тело в морозилку. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.