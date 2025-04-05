Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Запуск «белого плана» был вызван резким увеличением случаев заболевания, которое передается через укусы комаров. Протокол позволяет медицинским учреждениям быстро мобилизовать необходимые ресурсы для борьбы с эпидемией. В последний раз этот план применялся в Реюньоне в январе 2022 года во время вспышки COVID-19.