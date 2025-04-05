Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Во Франции Региональное агентство здравоохранения (ARS) объявило о введении чрезвычайного «белого плана» в университетской больнице Реюньона из-за вспышки лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает радио France Bleu.
Запуск «белого плана» был вызван резким увеличением случаев заболевания, которое передается через укусы комаров. Протокол позволяет медицинским учреждениям быстро мобилизовать необходимые ресурсы для борьбы с эпидемией. В последний раз этот план применялся в Реюньоне в январе 2022 года во время вспышки COVID-19.
Согласно последнему отчету о состоянии здоровья, опубликованному в среду, с августа 2024 года было зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания. К сожалению, два человека, 86 и 96 лет, скончались от вируса.
На данный момент эффективного лечения лихорадки не существует, однако в июне прошлого года вакцина против вируса была официально одобрена для продажи взрослым в Европе.
Ранее сообщалось, что в Великобритании наблюдается подъем заболеваемости чесоткой, характеризующейся высокой заразностью. Клещи, которые вызывают кожное заболевание, демонстрируют резистентность к медикаментозному лечению.