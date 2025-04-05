Reuters: Китай приостановил продажу активов TikTok в США

Китай отказался продавать ТikTok.
Китайская сторона приостановила сделку по продаже американских активов TikTok, реагируя на недавние действия президента США Дональда Трампа, касающиеся введения новых тарифов. Об этом пишет Reuters.
«Китайские власти выразили свое несогласие с продолжением сделки после объявления о новых тарифах, что стало ответом на политические действия США», — сообщает Reuters. Издание ссылается на информацию от двух источников.
Трамп ранее выразил готовность ослабить тарифы на китайские товары в обмен на успешное завершение сделки по продаже американских активов TikTok. Это заявление было сделано на фоне подписания указа, который позволяет TikTok продолжить работу в США.