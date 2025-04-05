В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании

В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает оружием его знакомому. Информация о произошедшем была незамедлительно передана нарядам полиции. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль, на котором следовал предполагаемый правонарушитель, и блокировали его на Кустанайской улице.