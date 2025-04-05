В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мужчина при задержании открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским в Москве и был ранен ответным огнем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает оружием его знакомому. Информация о произошедшем была незамедлительно передана нарядам полиции. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль, на котором следовал предполагаемый правонарушитель, и блокировали его на Кустанайской улице.
«Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета. Вследствие этого, согласно закону “О полиции”, сотрудники применили табельное оружие. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан полицейскими», — сказал собеседник агентства.
Прибывшие медики оказали помощь задержанному. В настоящее время он госпитализирован. Госавтоинспекторы не пострадали. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу», — добавили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о привлечении водителя к установленной законом ответственности. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.