5 апреля Ura.ru Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина в Москве открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан.