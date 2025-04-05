ТАСС: Москвич открыл стрельбу по полицейским и был ранен ответным огнем

Сотрудники полиции столкнулись с агрессивным жителем Москвы. Он угрожал оружием знакомому, а затем и спецслужбам. Мужчина выстрелил в полицейских при задержании и был ранен ответным огнем, пишет ТАСС, ссылаясь на столичное ГУ МВД России.
По данным источника, дебошир начал угрожать приятелю на Ореховом бульваре. Сотрудники ГАИ среагировали на сообщение и вычислили автомобиль, на котором пытался скрыться мужчина. Вскоре его остановили и задержали. Москвич открыл огонь из травматического пистолета.
«Вследствие этого, согласно закону “О полиции”, сотрудники применили табельное оружие. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан полицейскими», — заявили в ГУ МВД России по Москве.
Инцидент со стрельбой произошел и в петербургском Колпино. Суд отправил в СИЗО двух мужчин, подозреваемых в хулиганстве. Один из них стрелял в посетителей местного торгового центра.