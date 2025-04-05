ТАСС: Москвич открыл стрельбу по полицейским и был ранен ответным огнем

Сотрудники полиции столкнулись с агрессивным жителем Москвы. Он угрожал оружием знакомому, а затем и спецслужбам. Мужчина выстрелил в полицейских при задержании и был ранен ответным огнем, пишет ТАСС, ссылаясь на столичное ГУ МВД России.