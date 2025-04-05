Shot: ВСУ атакуют дронами завод в Мордовии

Взрывы прогремели в Саранске.
В Саранске зафиксированы атаки украинских беспилотников на местный завод по производству оптоволокна. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«По словам очевидцев, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удерживают высоту в пределах 30−50 метров. Местные жители также сообщили о возникновении пожара в районе завода», — сообщает Shot.
По предварительной информации, ВСУ используют для этих целей дроны модели PD-2. БПЛА этой модели способные осуществлять полеты на расстояние свыше 1000 километров.