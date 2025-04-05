Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: ВСУ атакуют дронами завод в Мордовии

В Саранске зафиксированы атаки украинских беспилотников на местный завод по производству оптоволокна. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

Взрывы прогремели в Саранске.

В Саранске зафиксированы атаки украинских беспилотников на местный завод по производству оптоволокна. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«По словам очевидцев, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) удерживают высоту в пределах 30−50 метров. Местные жители также сообщили о возникновении пожара в районе завода», — сообщает Shot.

По предварительной информации, ВСУ используют для этих целей дроны модели PD-2. БПЛА этой модели способные осуществлять полеты на расстояние свыше 1000 километров.